Miguel Hidalgo, padre de los hijos de Tilsa Lozano , ofreció una entrevista la noche del último jueves en el programa ‘Beto a Saber’ para dar su descargo tras ser captado en actitudes cariñosas con varias mujeres en una discoteca.

En el espacio que conduce Beto Ortiz , Miguel Hidalgo indicó que, a su juicio, no hizo nada malo en la discoteca, pero contradictoriamente aceptó que sí coqueteó con sus acompañantes. “Sí, claro porque es lo que se ve. Es la realidad”, dijo.

Asimismo, Miguel Hidalgo precisó que aceptó presentarse en televisión para poder dar su versión de los hechos y limpiar su imagen. Manifestó que sabe cómo es Tilsa Lozano y ha decidido respetar su decisión de no hablar con él, pero confía en que más adelante van a poder conversar y arreglar todo.



Rodrigo González, ‘Peluchín’ , conductor de ‘Válgame Dios’, programa en el que fueron difundidas las imágenes del ‘ampay’ de Miguel Hidalgo, estuvo atento a sus declaraciones y no pudo evitar lanzar duras críticas lo que dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González, ‘Peluchín’, compartió un post con sus seguidores en el que arremetió contra Miguel Hidalgo y cuestionó que hubieran tantas contradicciones en sus palabras.

“Viendo a Miguelón respondiendo las preguntas que le hace Beto (Ortiz) me da la impresión que Tilsa (Lozano) se consiguió la versión Chimoltrufia con colaboración especial de Cantinflas del "Loco Vargas"... como dice una cosa, dice otra”, escribió inicialmente.

“Quedarías mejor diciendo lo que parece que tienes ganas de decir: ‘Ya pues me pase de pendejo apretando así en público pero ya no me jodan que me quiero amistar’. La versión Punta Hermosa de Christian Domínguez, necesito un #gravol después de escucharlo, que manera de marear. 🤪 Ya está”, sentenció.