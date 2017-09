'Peluchín' descarta cualquier tipo de violencia contra la mujer tras criticar a las hijas de Melissa Klug

Claro y directo. Rodrigo 'Peluchín' Gonzalez se pronunció luego de que sea criticado duramente tras 'jalarle las orejas' a las hijas de Melissa Klug por no saber quién es Maritza Garrido Lecca y por qué fue sentenciada a 25 años de prisión.

A través de su cuenta en Facebook, el conductor de 'Amor, amor, amor', aclaró que sus críticas hacia Gianella, Melissa y Samahara no representan ningún tipo de violencia contra la mujer.

"Cuando uno opina sobre el comportamiento, actitudes y torpezas de personajes faranduleros no está violentando a nadie, está ejerciendo su derecho a libertad de opinión", escribió.

Además, 'Peluchín' hizo hincapié en que "llamar a las cosas por su nombre no es odiar a nadie".

"El género no te exime de serlo ni a refugiarte en ese patético argumento para que no se opine de las cosas que no te gustan. Eso se llama victimización y le hace mucho daño al resto de mujeres que luchan día a día por la igualdad y respeto del género", agregó.

Cabe recordar que Melissa Klug derramó lágrimas luego de escuchar las críticas que le llovieron a sus hijas. "Cuando toquen a mis hijos me voy a poner como una leona", enfatizó en un programa local.

Por su parte, Gianella, Melissa y Samahara salieron a defenderse en un reportaje dominical y sostuvieron que ellas tres no son "pepitas de oro para gustarles a todo el mundo".

"Nosotras somos nosotras mismas y no vamos a cambiar porque a una persona se le da la gana", apuntó Samahara, la segunda hija de Melissa Klug.