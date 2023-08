Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ no fue ajeno a la polémica disputa entre Samahara Lobatón y Youna, en la que exponen constantemente su relación agresiva y sin respecto. El conductor tildó tildó de “reprochables” a ambos jóvenes, ya que tienen una hija pequeña.

“Se llenan de ofensas, detecto una alienación parental (por parte de ella), ella no puede someter a tu hija a este tipo de situaciones, hacerle partícipe cuando ocurren esas faltas de respeto. Me parece tan reprochable la forma como se tratan”, dijo el conductor en ‘Amor y Fuego’ y expresó que no justifica a ninguno.

En el programa, ‘Peluchín’ y Gigi se encontraban enlazados vía videollamada con Youna, quien recientemente reveló otros audios de Samahara, donde ella lo insulta de forma constante. Al rato, el barbero sugirió que su expareja se consiga un psicólogo urgente porque su actitud no le parece normal.

Minutos después, la hija de Klug llamó en vivo e instó a todos los presentes a que ya no hablen del tema por su hija, hecho que provocó una sonrisa con sarcasmo entre los conductores.

“Guárdate tus amenazas, que no nos mueven ni un pico. Solo queríamos escucharte, saber la parte de tu historia (...) Yo no puedo entender cómo hay padres y madres que envenenan a los hijos y los usan como caballos de batallas”, respondió ‘Peluchín’.