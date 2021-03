Pedro Suárez-Vértiz defendió a Ana Estrada, la mujer que logró que el Poder Judicial ordenara al Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud respetar su decisión de poner fin a su vida a través de la eutanasia, de las polémicas declaraciones del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Como se recuerda, tras darse a conocer el histórico fallo que exige al Minsa y Essalud respetar la decisión de Ana Estrada de “morir con dignidad”, el postulante a la presidencia dijo: “Si una persona se quiere matar, es libre. Si te quieres matar, te subes a un edificio y te tiras. Para qué mete al Estado en esto”.

Es por ello, que el intérprete de “Cuando pienses en volver”, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto. “La semana pasada un candidato a la presidencia dijo que Ana Estrada debería suicidarse, tirándose de un edificio, en vez de pedirle al Estado que la mate. Así de simple y crudo. Me pregunto ¿Cómo haría una persona parapléjica para subirse a un techo o apretar el gatillo de un arma?”, escribió inicialmente.

“Luego añadió que darle un poder legal a un familiar, para que este se encargue del trámite de la eutanasia del discapacitado paciente, puede ser aprovechado por el familiar para matar al enfermo cuando le plazca, y recibir la herencia. Inverosímil pero lógico finalmente”, admitió.

“Ahora, yo como cristiano estoy en contra del suicidio, pero también estoy en contra de la tortura, así la genere tu propio cuerpo. Entonces el señor se equivocó en asumir que Ana Estrada se quiere matar cuando en realidad ella solo pide asistencia para dejar de sufrir”, reflexionó el cantante nacional.

Sin embargo, Suárez-Vertiz precisó que “la palabra eutanasia malogra todo porque suena a ejecución, y con lo lento que es el estado peruano NADIE se va a hacer de esa papa caliente y todo va a quedar, como siempre, en nada. La perspectiva correcta es que, a la señorita Estrada, no se le está alargando la vida como se cree. Lo que en realidad sucede, es que se le está alargando la agonía con tantos tortuosos tratamientos”.

“La alternativa en todo el mundo para la eutanasia, es la sedación e inmediata suspensión de los tratamientos. Me duele tanto hablar de esto... Discúlpeme señorita Estrada por inmiscuirme en su debate, pero eso de tirarse de un edificio no me pareció justo para sus oídos. Ojalá Dios ilumine nuestros razonamientos, porque siento que tratamos de ayudar y no podemos”, finalizó en su post.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Suárez-Vértiz adapta canción para crear conciencia en la población

Coronavirus en Perú: Pedro Suárez Vértiz adapta canción para crear conciencia en la población