El músico peruano Pedro Suárez Vértiz dedicó un emotivo mensaje a Salvador, su hijo mayor que cumple hoy 22 años. En su mensaje en Facebook, el rockero destacó que cuando nació su heredero era el único varón en la familia de su madre y recordó un gracioso episodio.

“Feliz cumpleaños hijo mío Salvador. Mi primer hijo hombre, y el primer descendiente hombre en la familia de tu madre. No habían visto un bebé con pene jamás. Ni tus antepasados en Bélgica. Todos venían a verte calato hijo. Y yo más orgulloso no me podía sentir”, señaló el intérprete de ‘Los globos del cielo’.

Líneas más abajo, el artista de 50 años manifestó que su hijo se ha convertido en la “cabeza de su familia” cuidando de su progenitora Cynthia Martínez y sus hermanos María José y Tomás.

“Eres hoy a tus 22 años, mi reemplazo físico como cabeza de familia. Te encargas de los automóviles, los seguros, cuidas de tu madre y hermana, corriges a tu hermano menor, y eres mi brazo derecho verificando los datos de mis columnas, para que no vuelva a escribir que Oscar Wilde es inglés”, indicó.

El exlíder de Arena Hash calificó a su hijo como un joven “inteligente” y como una de las personas que más amaba en su vida. “Eres acuario como tus padres. Noble como tu abuelo, e inteligente como nadie. Feliz cumpleaños mi eterno Salvador. Te amo hijo mío”, indicó.

(GEC)

¿QUÉ OCURRIÓ CON ‘PEDRITO’?

En 2011, el compositor y productor empezó a alejarse de los escenarios debido a una mala dicción y un desorden nervioso muscular a lo que se sumó un déficit de atención crónico que lo hacía lucir extremadamente distraído y enredado al hablar.

Ello afecto de forma importante sus interpretaciones por lo que anunció su retiro definitivo en 2013. Desde entonces, a través de sus redes sociales ha permanecido en contacto de forma permanente con sus seguidores. En Internet, el músico posee solo en Facebook más de dos millones de fans pendientes de sus actualizaciones.