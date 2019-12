Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, acaparó las portada de todos los medios de espectáculos la semana pasada luego que las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ lo captaran saliendo de un hotel con una joven de 21 años que no era su esposa, Claudia Díaz.

Ante ello, varios personajes se pronunciaron, entre ellas, el cantante Pedro Suárez-Vértiz, quien utilizó su cuenta de Facebook para reflexionar sobre la infidelidad.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada “debilidad por el sexo opuesto”, nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar. Creemos que la infidelidad es totalmente manejable y controlable. La adrenalina nos llena de una falsa seguridad, de la que recién nos percatamos, cuando ya todo está perdido”, se lee en las primeras líneas del mensaje.

El artista también resaltó la actitud de la esposa de Gallese tras la difusión del ‘ampay’, por el coraje que tuvo para terminar su relación. Sin embargo, Pedro Suárez-Vértiz espera que en algún momento ella perdone al futbolista.

“Saludo el digno pronunciamiento y el adiós de la esposa de Gallese, pero no puedo ocultar mi esperanza en el perdón. Aunque no lo crean, algunos hombres aprendemos”, sostuvo.

Tras esta reflexión, recurrió a un texto de la biblia para responder a la interrogante de por qué una persona cae en el juego de la infidelidad

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 15-19”, declaró.

Las palabras de Pedro Suárez-Vértiz generaron gran controversia entre sus seguidores. Mientras unos apoyaban que se debería perdonar una infidelidad si realmente el hombre cambia, otros condenaron este hecho.

Recordemos que el último domingo en el encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal, Pedro Gallese recibió el respaldo en el campo de la hinchada ‘blanquiazul’, pero la barra celeste le recordó su ‘ampay’ con la hija del alcalde de la Perla, Lucero Jara Díaz.

