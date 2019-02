Pedro Suárez-Vértiz causa indignación tras compartir 'meme' por San Valentín [FOTOS]

¡Lo volvió a hacer! Pedro Suárez Vértiz nuevamente es blanco de críticas por una publicación que hizo en su cuenta de Facebook por el Día del Amor y la Amistad.

El músico utilizó un 'meme' para reflexionar sobre esta fecha y aprovechó para recomendarles a sus seguidoras, pidiéndoles que sean responsables y no queden embarazadas porque "ustedes quedan embarazadas, ellos no y pueden hacerse los locos".

(Facebook de Pedro Suárez Vértiz) (Facebook de Pedro Suárez Vértiz)

Las reacciones no se hicieron esperar. Un gran número de activistas y usuarias de la red social le pidieron al músico no obviar que quienes son los culpables de que ocurran situaciones de abandono de hijos son los hombres irresponsables y no las mujeres que se embarazan.

(Twitter) (Twitter)

En Twitter la situación se repitió. Decenas de usuarios, en su mayoría mujeres, exigen al músico dejar de culpar a las mujeres por embarazarse y enfocarse en criticar a los hombres que actúan mal.

"¿Reacción? Reacciona tú. Tu publicación es muy conservadora y machista, los responsables son los hombres. Se van y dejan a las mujeres embarazadas como si fuesen nada, irresponsables e inconscientes ustedes que después no se hacen cargo con una pensión alimentaria, irresponsables e inconscientes que creen les da gracia matar a una mujer como cualquier cosa, lo único que fomentas con tu publicación es el odio, el femicidio, la inconsciencia y los que les da gracia la publicación están en nada en la vida... ¿Esa es la gente del Perú? ¡Abran los ojos gente!", se lee en la mayoría de comentarios.

No es la primera vez que Pedro Suárez Vértiz es tildado de 'machista'. En el Día de la Mujer, el músico publicó en su cuenta de Facebook, una toma donde aparecen dos mujeres peleando sobre el pavimento. "Feliz día, mujer luchadora", se titulaba la imagen.