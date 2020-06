Desde hace varias semanas se viene especulando un romance entre la empresaria Alejandra Baigorria y el alcalde de la Victoria, George Forsyth. Esta vez, Pedro Suárez-Vértiz no quiso guardar su opinión y le dio un consejo al burgomaestre.

En su cuenta de Instagram, el músico dirigió una carta a Forsyth con una fotografía de la supuesta pareja. “Sé que lo último que desea una persona recién separada (en referencia a su divorcio de Vanessa Terkes), es volver a formalizar una relación con alguien. Créeme que te entiendo. Pero existe en tu vida una maravillosa excepción que no te puedo callar”, inició el cantautor peruano, quien se ha mostrado bastante activo en redes sociales.

Suárez-Vértiz afirmó que la calidad humana y dedicación al trabajo de la integrante de “Esto es guerra” ha trascendido de los shows de competencia. “Desde siempre quiso ser esposa y madre, pero ninguno de sus novios estuvo apto para ello. Una mujer así no abunda, hermano”, añadió.

El músico no descartó que el alcalde conozca a más mujeres que estén interesadas en él. Sin embargo, le recomendó no seguir soltero pues lo considera “una montaña rusa emocional, que solo trae desgaste y desconcentración”.

Es por ello que le aconseja tener una relación estable con la modelo. “Alejandra Baigorria no es amor a primera vista. Ella es sabiduría a primera vista”, sentenció. El intérprete de “Mi auto era un rana” le pidió que no pierda la oportunidad con la modelo. “Mira no más tus fotos con ella, lo dicen todo”, concluyó mencionando la admiración que siente por Forsyth.

La broma pesada de la que fueron víctimas Farfán y Guizasola

La broma pesada de la que fueron víctimas Farfán y Guizasola

VIDEO RECOMENDADO