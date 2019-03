Pedro Moral reveló que mantuvo una relación con Vanessa Terkes: "Es una mujer emprendedora" [VIDEO]

El empresario Pedro Moral contó que armó "una situación" hace 8 años durante una discoteca para poder conocer a Vanessa Terkes, la actual esposa de George Forsyth.

“Me acerqué y le dije ‘Hola Vanessa, me llamo Pedro Moral, hago eventos y me gustaría contratarte’, me funcionó porque nos quedamos hablando toda la noche”, señaló Pedro Moral.

Asimismo, el séptimo invitado de “El valor de la verdad” reveló que si bien no era organizador de eventos, finalmente gracias al empuje y ayuda de Vanessa Terkes, logró realizarlo y fue un éxito.

“Vanessa es de las mujeres que si tú estás abajo, te agarra y te levanta […] es muy pilas, por eso creo que le está yendo muy bien a su esposo, porque ella es una mujer emprendedora”, dijo Moral.

Sobre su relación, el empresario reveló que duró aproximadamente seis meses, porque ella es mayor que él, pero que mantuvieron mucha complicidad y que hasta ahora le tiene mucho cariño.

‘El valor de la verdad’ otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.