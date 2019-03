Pedro Moral reveló que Sheyla Rojas le "bajaba el autoestima" diciéndole que era gordo y se vestía mal

Pese a las acciones legales que tomó Sheyla Rojas para evitar transmitir “El valor de la verdad”, el canal de televisión emitió el programa que tuvo como invitado a Pedro Moral (34), quien reveló lo mucho que le afectaban los comentarios de su expareja sobre su aspecto físico.

El empresario señaló que, si bien no es ningún mantenido, él no ganaba la misma cantidad de dinero que Sheyla Rojas y que a veces él no estaba dispuesto a afrontar ciertos gastos, lo cual a ella le incomodaba.

Pedro Moral además reveló que Sheyla Rojas llegó incluso a fastidiarlo por su físico: “ Sí me bajó la autoestima, algo que mi hermana no entendía es que ella nunca me llevó a ningún evento social, decía que no me vestía bien”.

Además, Pedro Moral dijo que la diferencia entre la forma de vestir de cada uno era que a ella "tenía canjes", mientras que a él le costaba cada cosa.

Pero eso no es todo, Pedro Moral dijo que Sheyla Rojas muchas veces lo molestó con su peso y apariencia.



Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su romance semanas atrás por medio de un comunicado en sus redes sociales. La pareja tenía planeado casarse el 4 de mayo de 2019.



Como se recuerda, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina para evitar la emisión del programa; sin embargo, el canal respondió con un comunicado donde aseguraron que el espacio de Beto Ortiz sí saldrá al aire.