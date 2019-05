Pedro Moral reveló que le iban a pagar esta cifra semanal en 'El Artista del Año' [VIDEO]

¡Mostró las pruebas! Pedro Moral aseguró que el productor de Gisela Valcárcel quiso que formara parte de la nueva temporada de 'El artista del año' y para que no le digan mentiroso, mostró el contrato que le habrían dado.

De acuerdo con el empresario y expareja de Sheyla Rojas, el espacio televisivo incluso le envió el contrato redactado y con varias cláusulas. Solo faltaba su firma.

Durante 'Válgame Dios', Pedro Moral reveló que le iban a pagar S/6500 soles semanales por estar en la pista de baile, pero que pese a la tentadora oferta no aceptó, bloqueó el número y prefirió alejarse.

"¿Ese monto era semanal? Cuántas cláusulas tiene este contrato. ¿Puedo decir el número? 6 mil 500 soles a la semana", declaró con gran sorpresa Rodrigo González mientras leía el documento.

"Han dicho que es mentira, que nunca me llamaron. Faltaba mi firma nomás. Me enteré un par de cosas. Cuando a mí me provoquen, yo hablo. Según lo que yo me he enterado, pero no me consta porque no sé si sea cierto o no, a mí me han dicho que una de las jurado era Sheyla", declaró Moral.