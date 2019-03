Pedro Moral reveló en ‘El valor de la verdad’ que aún ama a Sheyla Rojas | VIDEO

El séptimo programa de 'El valor de la verdad' sorprendió con las declaraciones de Pedro Moral , quien finalmente confirmó que continúa enamorado de Sheyla Rojas.

El conductor Beto Ortiz asombrado por la declaración, bromeó con Pedro Moral, quien finalmente dijo: “No sé, simplemente, creo que fue la única mujer que ha hecho pensar que me quiero casar y el amor no se va de la noche a la mañana ”.

Beto Ortiz preguntó si ese amor era recíproco y Pedro Moral dijo: “Ya no lo sé (si me amaba), no sé si eso era amor o no sé”.

Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su romance semanas atrás por medio de un comunicado en sus redes sociales. La pareja tenía planeado casarse el 4 de mayo de 2019.

Como se recuerda, para evitar la transmisión de “El valor de la verdad” de Pedro Moral, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina. Posteriormente la conductora de televisión denunció a Pedro Moral por chantaje sexual, acoso y violencia.

‘El valor de la verdad’ otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.