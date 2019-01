Pedro Moral le responde a Antonio Pavón: "¡Yo no puedo permitir que sigan ofendiendo a mi mujer!" [VIDEO]

Salió a defender a su prometida. Pedro Moral encaró a Antonio Pavón luego que el torero denunció que Sheyla Rojas no le permite ver a su hijo Antoñito.

Durante el último programa de 'Magaly TV, la firme', el empresario se comunicó vía telefónica con el español y le pidió que deje de hablar mal de la conductora de televisión.

"Tú sabes cuántas veces la has insultado (...) ¡Yo no puedo permitir que sigan ofendiendo a mi mujer!", demandó, asegurando en todo momento que la modelo es una madre ejemplar.

Pero Pavón no se quedó callado y fiel a su estilo, reiteró que todo lo que ha dicho sobre Sheyla Rojas es verdad. "Tu mujer se ofende sola, tu mujer no es un juez ni es dios para arrebatarle un hijo a un padre. Tu mujer es una mujer de carne y hueso", respondió.

"Yo he confiado en ti, y confío en ti y confío que le has dicho a Sheyla no te hace caso, se ríe en mi cara, me pisa el cuello (...) Hasta el momento yo sé que tu apoyo me sirve para cuidar a Antoñito, pero tu apoyo no está siendo eficaz para que la madre de mi hijo tenga una relación cordial conmigo", manifestó el torero.