Pedro Moral asegura que no maltrató psicológicamente a Sheyla Rojas [FOTOS]

El empresario Pedro Moral se presentó en 'El valor de la verdad' y aseguró que no maltrató psicológicamente a su expareja, Sheyla Rojas , luego que ella lo denunciara por ese motivo.



"Los abogados se están encargando. Uno cuando está molesto dice cosas, pero me viste en 'El valor de la verdad', la primera vez, y estaba muy devastado, así que no hay forma que yo haga eso (maltrato psicológico)", le dijo Moral a Beto Ortiz en el sillón rojo.

El exnovio de Sheyla Rojas también señaló que ya no se dejará 'pisotear' por nadie. "Ahora estoy renovado, soy otra persona, no me dejaré decir nada. No voy a dejar que me manipulen", agregó el empresario.

Luego, Pedro Moral mencionó que se sorprendió por el cariño de la gente. Incluso, cuando fue a Chiclayo, lugar donde nació la conductora de 'Estás en todas'.

