Pese a que Pedro Loli señaló recientemente que mantenía una relación cordial con su expareja Fiorella Méndez, la productora de televisión realizó una publicación en su cuenta de Instagram que demostraría todo lo contrario.

“A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está muy bien, pero por dentro estamos mal, tristes, sin ganas de nada”, empezó señalando la productora en una de sus historias.

La comunicadora también dejó en claro que buscará preservar el bienestar del hijo que tiene en común con el cantante de cumbia, e hizo referencia a las continuas faltas de respeto que sufrió en los últimos años. Recordemos que ambos habían decidido darse una segunda oportunidad luego que el artista fuera ampayado con una jovencita de 19 años.

“Sí, señores, las redes sociales a veces mienten. Tengo ganas de llorar de impotencia. Solo quiero lo mejor para mi hijo y lucharé por ello. Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, sentenció.

Este pronunciamiento de Fiorella Méndez se da un día después que Pedro Loli asegurara que ambos mantienen una buena relación de padres tras su separación.

“La verdad, yo no quiero entrar mucho en detalles, pero yo creo que es lo mejor para nosotros ahora, llevamos una linda relación de padres. (…) lo más importante que queremos es que la sonrisa de mi hijo no se borre de su carita, no se pierda”, señaló el artista en el programa “En Boca de Todos”.

