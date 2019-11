Pedro Loli fue sorprendido por el equipo periodístico de ‘Magaly TV La Firme’. El cantante de cumbia se mostró asombrado luego que le mostraran imágenes de él junto a una mujer que no es su pareja.

Desde un inicio, el artista negó conocer a Jamileth Resurección, muchacha que asegura tuvo una relación sentimental con él. Jamilet, en conversación con el programa de Magaly Medina, señaló que tuvo un affaire con Loli y que este la llamaba “Shakira” por su cabello.

“¿Shakira? ¿Jamileth? ¿Yo le digo ‘Shakira’? No, no sé. No, hermano. No sé exactamente de quién me hablas”, dijo al ser sorprendido en su auto.

Posteriormente, cuando el reportero le muestra la grabación, Loli recordó que sí conoce a Jamileth, pero descartó tener un romance con ella.

“Sí (la conoce), pero que yo tenga una relación con ella no. No, hermano. Sí (la conoce), pero que yo le diga Shakira y que la recoja de su trabajo no. Yo sé que ella iba a los eventos cuando estaba en Gran Orquesta hace años. Hablamos un par de veces y habló también con otros amigos míos y compañeros”, precisó.

El cantante se mostró nervioso y, mientras daba declaraciones al respecto, se trabó en varias ocasiones.

“Estos días he estado con un montón de gente. No, hermano, nada que ver (que la enamoraba cantando). ¿El romance que tiene conmigo? No, imposible. Yo no tengo ningún otro romance. Como te digo, no sé exactamente de quién me hablas. No (nunca le recogió del casino donde trabaja). Ella me dijo que trabajaba primero en una oficina y luego en un casino. Pero que yo la haya recogido y cosas así no. Como te digo, podríamos haber salido así, pero en plan de que pase otra cosa no”, aseveró.

Intentando explicar la relación que tiene con la joven, Loli dio a entender que todo sería una confusión por parte de la persona que maneja sus redes sociales.

“No (no le molesta a su pareja que salga con otras chicas), porque yo no salgo a solas. Yo salgo con alguien. De pronto ¿Por qué tendría yo que bajarme a un grifo a inflar la llanta? Y pucha sí estar no sé. Yo no sé a veces porque tipo la gente habla que porque de repente nos conocemos y nos hablamos tenemos una relación. Qué pena, ¿no? Qué pena que ella salga a hablar, cuando no es cierto. Mis redes sociales son manejadas por Community Manager. Ahora no digo que haya sido él. No creo tampoco que él haya visto eso y no haya dicho algo”, concluyó.

Las imágenes del programa muestran cómo Loli está junto a Jamileth en su camioneta. Además, se sabe que su esposa Fiorella Méndez ha sacado todas sus fotos con él en redes sociales.