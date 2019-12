El arquero Pedro Gallese reconoció que vivió una semana muy 'cargada’ por cometer un error al salir de un hotel con una joven de 21 años que no era su esposa, claudia Díaz.

Tras la victoria que obtuvo Alianza Lima ante Sporting Cristal (2-1 marcador final), el portero blanquiazul le pidió perdón a su esposa en televisión.

“Siento que puedo perder a mi familia y solamente quiero recuperar a mi familia”, dijo Gallese a las cámaras de Gol Perú.

Además, el arquero de Alianza Lima imploró por una nueva oportunidad a la madre de sus hijos. “Solo me queda decirte Claudia que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y te pido una oportunidad para recuperar tu confianza y recuperar a mi familia”, sostuvo.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa tras victoria ante Sporting Cristal. (04/12/19)

GALLESE INTENTÓ EVITAR DIFUSIÓN DE ‘AMPAY’

Magaly Medina contó que Gallese le envió una carta notarial para intentar prohibir la difusión de unas imágenes en donde se le ve junto a la mujer que no era su esposa, Claudia Díaz.

“Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete. No taparé nada ni siquiera a mi entorno cercano, así como lo hice con mi amigo y productor Ney Guerrero”, señaló la conductora.

Magaly Medina también señaló que la carta notarial que le enviaron “fue escrito con total irrespeto” porque el arquero considera que no es de interés público.

“¿Cómo que no es de material público? Él es el es el aquero de la selección. También me está advirtiendo que no puedo formular apreciaciones subjetivas, en todo caso deben ser asumida por ATV. Al igual que la carta notarial de Pedro Loli, me está coaccionando y los puedo denunciar. No lo grabé en un cuarto de hotel ni en el interior de su casa, sino saliendo de un hotel”, explicó.

Magaly Medina respondió a carta notarial enviada por Pedro Gallese. (Imagen: ATV)

ESPOSA DE GALLESE ANUNCIÓ SEPARACIÓN

Tras la difusión de esas imágenes, la esposa de Gallese, Claudia Díaz, decidió poner fin a su matrimonio y lo comunicó a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Horas después, la madre de los dos pequeños hijos del arquero, retiró las fotografías en la que aparecían juntos.

“Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único quien podría responder ante esta situación. Gracias”, escribió Claudia Díaz.

Claudia Díaz pone fin a su relación tras ‘ampays’ del arquero con misteriosa mujer. (Instagram)

ELLA ES LA MANZANA DE LA DISCORDIA

Luego del ‘ampay’ que protagonizó el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, junto a una jovencita en un hotel de San Miguel, mucho se especuló sobre la identidad de la acompañante del portero.

Según difundió el programa ‘Magaly TV, la firme’, se trataría de Lucero Jara, una joven de 21 años, hija del alcalde de La Perla, Anibal Jara, y fanática del fútbol y de la selección.

Identidad de mujer que parece junto a Pedro Gallese en un hotel. (Video: ATV)