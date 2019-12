Un ‘ampay’ acabó con el matrimonio en Pedro Gallese y Claudia Díaz. En el videoclip, el guardameta nacional salía de un hotel con una joven en San Miguel. Lucía relajado al igual que ella y desde entonces, no ha ofrecido sus descargos.

Pero su aún cónyuge y madre de sus dos menores hijos, Claudia Díaz, anunció casi de inmediato que su matrimonio con el arquero no daba para más y pedía respeto por sus niños y por ella aduciendo que el personaje público era él.

“Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese, espero su comprensión y respeto hacia mi persona y mis hijos, ya que la figura pública es él y es el único quien podrá responder ante esta situación. Gracias!”, sostuvo Díaz.

(Instagram)

La muchacha con la que el futbolista fue captado era Lucero Jara (21), hija del alcalde de La Perla y fanática de la selección. En redes sociales su imagen no pasó desapercibida por las canciones que entonaba y que, supuestamente, eran una indirecta para la esposa de Gallese. “Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo”, decía Lucero.

¿PERDONAN A GALLESE?

Sin embargo, el programa ‘Válgame Dios’ lanzó un video que llamó la atención respecto a la relación entre Gallese y Díaz. Según el audio, no se descarta una posible reconciliación de la pareja.

“¡Insólito! ¿Lo perdonó? Todo sobre la posible reconciliación de Gallese con su esposa”, se escucha en el adelanto del programa de Latina.