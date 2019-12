Nuevas voces se pronuncian en torno al ampay a Pedro Gallese. Esta vez fue Carlos Galdós, quien cuestionó al guardameta nacional tras aparecer al lado al lado de una muchacha saliendo de un hotel en San Miguel. Para el conductor radial, Gallese Quiroz destruyó su matrimonio con estas imágenes que pusieron al descubierto su infidelidad y falta de compromiso con su esposa Claudia Díaz.

“A mí me apena profundamente que este chico haya sido tan tonto, no ha medido las consecuencias, se va a tener que hacer cargo... dicen ‘Magaly destruyó su hogar. No. Se hubiese ido a un lugar más caleta, a un telo en Huacho, se va a uno en San Miguel. Un poco más y sale con reflectores en la cabeza", precisó Galdós

Y luego agregó de manera contundente: "¿O no tiene sangre en la cara o es idiota?”.

RESPONSABILIZA A GALLESE

Para el conductor de radio Capital, la periodista Magaly Medina nada tiene que ver con la decisión de Pedro Gallese de ser infiel a su cónyuge y que si se comportó de esta manera, deberá asumir las consecuencias de su actuación. “El daño se lo ha hecho él... si él ya tomó la decisión de ser infiel, y él ya toma la decisión de públicamente manejarse así, que se atenga a las consecuencias", precisó.

“El programa no hace nada malo, el programa es un programa de espectáculos que existe en toda la faz de la tierra y la gente cae”, añadió.

(Instagram)

Reflexionó, finalmente, que "nosotros somos responsables de todo lo que nos ocurre, lo bueno y lo malo. La responsabilidad está adentro”.

Carlos Galdós

Pedro Gallese ampayado con mujer en hotel (TROME)