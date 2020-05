Una vez más un integrante de la selección nacional hace noticia y no precisamente por su desempeño en las canchas sino por verse involucrado con un personaje de la farándula. Al menos, así lo reveló el programa ‘Magaly Tv, la firme’.

El programa de espectáculos mostró a Xoana González, quien puso al descubierto a Pedro Aquino. Según contó la modelo, el futbolista le enviaba mensajes en las que le pedía ser su “amiga discreta” pese a que como es conocido este es casado.

La argentina también explicó que su community manager fue quien se percató de las conversaciones enviadas por el seleccionado nacional. En ellas se observa como de manera insistente Aquino le pide mantener una supuesta amistad.

“¿Sabes?, hace mucho quería escribirte. Hace mucho quería pedirte tu número pero no me atrevía (...) De hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado dije ‘ahora sí le escribiré’, pero viste que no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta” escribió Aquino.

“Es un servicio a la comunidad que debemos hacer las mujeres para que no nos pongan más los cachos”, dijo González al contar lo que había pasado con el seleccionado nacional.

VIDEO RECOMENDADO