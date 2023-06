Pedro Aquino se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser expuesto por la cantante Jessy Kate, quien asegura que el futbolista la invitaba a salir con frecuencia pese a que está casado. En medio de este nuevo escándalo, Laura Borlini hizo una revelación sobre el pelotero.

En una entrevista con Magaly Medina, la psicóloga argentina contó que cuando recibió la invitación para opinar sobre el caso del seleccionado nacional se percató que él también le había escrito a través de Instagram en el 2021.

“ Holaaaaa, saludos ”, se lee en el mensaje que Pedro Aquino le envió a Laura Borlini a través de Instagram. Ante ello, la gaucha aseguró que prefirió dejarlo en visto porque era una persona desconocida para ella.

“Recordé que él me escribió en mayo. (…) No respondí porque no lo conozco, nunca en mi vida lo he tratado. Me pareció raro. Estaba soltera, fue la época que salió que estaba soltera”, contó la psicóloga.

(Foto: ATV)