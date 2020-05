Pedro Aquino pasó de las páginas deportivas a las de espectáculos tras los insistentes y coquetos mensajes que escribió a Xoana González, a quien le pidió tener una “amistad bien discreta” por Instagram.

La argentina puso al descubierto al seleccionado nacional en el programa ‘Magaly TV’.

¿Pero qué fue exactamente lo que reseñó Pedro Aquino a Xoana González? En los mensajes, el futbolista le hace saber que hace tiempo quería tener contacto con ella pero que no lo hacía porque tenía cónyuge.

Además, le hace conocer que ya está soltero y decidido a entablar contacto con ella. Eso sí, aclara que no desea controversias públicas y que espera de ella, una “amistad bien discreta”.

“¿Sabes?, hace mucho quería escribirte. Hace mucho quería pedirte tu número pero no me atrevía (...) De hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado dije ‘ahora sí le escribiré’, pero viste que no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta”, escribió Aquino.

Usuarios en redes sociales opinaron que el deportista quiere algo más que una amistad con la exintegrante del reality ‘Combate’.

Sin embargo, parece que Xoana González no planea ni siquiera una amistad con el deportista ya que ella cerró el tema con esta misiva tras dar a conocer los mensajes de Pedro Aquino.

“Es un servicio a la comunidad que debemos hacer las mujeres para que no nos pongan más los cachos”, dijo González.

Xoana González expone los mensajes que Pedro Aquino le envió en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO