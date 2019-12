Samuel Sunderland, el encargado de darle vida al famoso ‘Pedrito’ de la serie ‘De vuelta al barrio’, reveló detalles inéditos de su personaje en la popular serie de América TV.

En entrevista con ‘Moloko Podcast', el actor aseguró que hay más de un adolescente que se siente identificado con ‘Pedrito’ por su inocencia, timidez y poca capacidad para socializar con las chicas.

“Yo represento a todos los chibolos giles del Perú”, sostuvo convencido y agregó que no afirmaba esto como un agravio, sino como una feliz realidad. “No lo digo como un insulto, lo digo como si fuéramos una comunidad y con orgullo. Lo hago feliz”, expresó.

Asimismo, el artista comentó que su papel se asemeja a lo que él era hace solo unos años, cuando se consideraba una persona poco sociable y le costaba hablar con mujeres.

“Yo nunca me consideré gil, pero fui dándome cuenta que no es así, por ejemplo, soy de los pocos que entra al comedor y se pone a hablar de cómics o se queda más tiempo en el salón de clases haciendo ejercicios de física que aún no han enseñado”, manifestó.

“Recuerdo también que yo antes era tímido, me costaba hablar con gente que no conocía y llegó a un punto que mi mamá me compró un libro de ‘cómo hacer amigos’”, aseveró. “Me di cuenta que era recontra gil”, agregó entre risas.