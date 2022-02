Paula Manzanal sigue dando de que hablar luego que revelara las conversaciones que mantuvo con Anthony Aranda antes que se revelara su ampay con Melissa Paredes. Ahora, la modelo utilizó sus redes sociales para responder a la polémica.

Como se sabe, en la última semana Manzanal reveló chats y audios en los que el bailarín le asegura que no tenía nada con Melissa Paredes; sin embargo, esta divulgación no habría caído nada bien para Aranda y su actual pareja, quienes han pedido que respeten su relación.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea no hay manera”, se lee en uno de los chats, que según Magaly Medina, se dio el pasado 10 de setiembre.

Tras esto, Aranda minimizó su cercanía con Paula Manzanal mientras ambos eran equipo en un programa de baile, por lo que la modelo optó por compartir un video irónico en su cuenta de Tik Tok.

Y es que en el clip, Manzanal aparece luciendo un bikini en la playa, mientras imita un audio que dice: “Bórrame, elimíname, bloquéame, pero ya te la vi y grandota no está”.

Cabe señalar que tras la polémica, Melissa Paredes pidió respeto para su relación y que los dejen vivir su romance en paz.

“¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho, el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, aclaró.

