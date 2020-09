Luego de varios días alejada de las redes sociales, la presentadora de televisión Sheyla Rojas decidió regresar a las plataformas digitales, y nada menos que con un video junto a su amiga Paula Manzanal, en el que ambas aparecen bailando.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Paula Manzanal publicó un divertido clip al lado de la expresentadora de “Estás en todas”. Ambas lucen sonrientes y se divierten sin hacer caso a las críticas.

“¡Sonríe, la vida es una!”, escribió la modelo como leyenda de su video, el cual en poco tiempo ha conseguido más de 50 mil likes y más de 1000 comentarios que celebran el regreso de Sheyla Rojas a las redes sociales.

Como se recuerda, tras la polémica de Sheyla Rojas con el futbolista Luis Advíncula, Paula Manzanal salió en defensa de la expresentadora de TV y dijo que se quedó en shock por la difícil situación que atraviesa su amiga.

“Yo el día de ayer me he quedado en shock, me he quedado así, literal, no por Sheyla sino por ese poco hombre que consideró su mejor amigo en algún momento. En verdad me asombro y me repugna hombres y gente como él”, señaló indignada Paula.

Asimismo, sostuvo que a veces algunas personas suelen bromear con sus amigos. “En realidad ¿no me van a decir que entre mejores amigas hablamos así?, entre mejores amigas nos bromeamos y entre nosotras conocemos nuestras propias bromas. Sabemos cuándo es broma y cuándo no es broma (…) todas hablamos así y los hombres son peores y no me digan que no porque eso es machismo (…) Ahora si un hombre te invita a comer o te paga la cuenta, eres tremenda. ¿O sea a ti nunca te ha invitado a comer tu novio o el chico que te gusta?, ¿No te ha pagado la cuenta?”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas reaparece en Instagram bailando Hawái

Sheyla Rojas reaparece en Instagram - diario ojo