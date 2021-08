La modelo Paula Manzanal se presentó en el programa “América Hoy” y habló sobre todas las incidencias de su vida, entre ellas, su cercanía con ‘Pancho’ Rodríguez y la buena relación que mantiene con el modelo español Fabio Agostini.

Asimismo, la participante de “Reinas del show” también fue consultada por las imágenes en las que su expareja luce muy cariñoso con una amiga llamada Isabella, con quien compartió diversos videos en la playa Anfi del Mar, España.

“Sí, había escuchado de esta amiga, es su mejor amiga de hace años. No me parece una competencia para nada... No me parece competencia, cero, nada”, señaló Manzanal sobre las imágenes.

“Por otro lado, ya no estamos juntos. Ayer hablamos, me llamó y hoy me publicó para que voten por mí que estoy sentenciada (en ‘Reinas del show’). Tenemos una buena relación”, agregó la modelo.

null null

Por su parte, Ethel Pozo se sumó a los comentarios y criticó la acción de Fabio Agostini con su amiga. Según explicó, ella no estaría cómoda trabajando a distancia, viendo que su pareja realice acciones como las del modelo español.

“Bien terminado entonces, porque tampoco voy a estar trabajando acá si allá está el hombre con su mejor amiga. Tendría que ser su hermana, ya, o que haya crecido con la mejor amiga”, agregó Ethel Pozo.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal habló de su cercanía con Pancho Rodríguez

null null