La modelo Paula Manzanal reaparecerá en televisión como invitada del programa “El artista del año”, a donde llegará para reforzar a Fabio Agostini este sábado 8 de mayo. Como se sabe, el exchico reality se encuentra en sentencia con La Uchulú.

Según contó la modelo, esta será la primera vez que comparte escenario con Fabio Agostini y lo apoyará bailante, ya que el canto no es su fuerte. Además, también se refirió a la participación del modelo español en el programa.

“Este sábado llego a reforzar a Fabio y le estamos dando con todo porque tenemos que ganar. Yo llego a bailar, me gusta mucho, pero no voy a cantar porque solo lo hago en la ducha. Es la primera vez que Fabio y yo estaremos juntos en un escenario, y estoy segura que vamos a ganar, aunque bailando tenga que volar en el escenario”, contó Manzanal a la producción de “El artista del año”.

“Sé que su fuerte no es el canto o el baile, pero él es un gran showman, domina el escenario, tiene mucha actitud. Él y yo somos amigos desde hace diez años, y si bien una época no nos llevamos tan bien, él me pidió disculpas y luego de eso somos amigos”, añadió.

Como se sabe, Fabio Agostini se mantiene firme frente a la sentencia que enfrentará este sábado por su permanencia en “El artista del año”. En esta etapa, el modelo competirá con La Uchulú.

“Estoy ensayando duro para salir airoso de esa prueba, pero la ‘Uchulú’ no se ha dado cuenta de que ya tiene un pie en la selva (ríe)”, aseguró Fabio Agostini al diario Trome.

VIDEO RECOMENDADO

Los cinco momentos más polémicos de la segunda gala de “El artista del año”

Los cinco momentos más polémicos de la segunda gala de "El artista del año"