La e xchica reality y modelo peruana, Paula Manzanal, pasó a la fila de las casadas al contraer matrimonio con su novio australiano, Adam Cartywright. Se trató de una íntima ceremonia que contó con la presencia de los familiares de la pareja así como sus más cercanos amigos.

Como ya es una tradición, el momento más esperado lo protagonizó la novia, y su vestido escotado en los hombros y completamente ceñido a su figura. Lució un cabello recogido con ligeras ondas y adornado con una corona que acompañó con un espléndido bouquet de rosas blancas y rosas.

“No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo, baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque'”, indicó la modelo como mensaje en el video de su boda que colgó en su cuenta oficial de Instagram.

Manzanal agregó que desde ahora serán “el sr. y sra. Cartywright”.

Previos a su enlace, la exparticipante de ‘Combate’ compartió videoclips de toda su preparación para su día más especial. Así, sus seguidores, vieron la sesión de maquillaje y peinado a los que se sometió para lucirse en su matrimonio.

Poco o casi nada se sabía de la relación amorosa de Paula Manzanal y Adam Cartwright. Fue hace solo unas semanas que aparecieron las primeras imágenes de la modelo y con el extranjero. En los videos, ambos se mostraban muy enamorados en medio de besos, caricias y abrazos.

Fidelio Cavalli, Vania Bludau, Poly Ávila y Stephanie Valenzuela saludaron y felicitaron a Paula Manzanal por su nuevo estado civil.

PAULA ACLARA

De otro lado, la conocida figura de la farándula envió un contundente mensaje en torno a la relación de su esposo y su expareja y padre de su hijo, Jordan Davies. Como se sabe, se rumoreó que ambos eran hermanastros.

También aclaró que su unión sentimental con su cónyuge prosperó en el tiempo pero que decidió no hacerlo público por cuidar su relación con Cartwright.

“Para empezar, mi esposo ni conoce al papá de mi hijo y nunca se han visto en su vida. Además, tienen distinto apellido. No estamos hace pocas semanas. El hecho que no haga pública toda mi vida sentimental es exactamente por esto porque cuando se meten, me joden todo! Vamos juntos BASTANTE tiempo y cuidamos bastante nuestra relación. Por eso, llegamos al matrimonio”, precisó Manzanal en torno a la polémica.