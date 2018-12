Paula Manzanal sobre el padre de su hijo: "Si no suma, mejor que no reste" [FOTOS]

Fue una Navidad diferente y sin igual. Paula Manzanal recibió la Noche Buena al lado de su pequeño Valentino, quien ha cambiado su vida por completo.

El niño es fruto de su relación con el conductor británico Jordan Davies, quien no quiere reconocerlo pese a que la modelo realizó una prueba de ADN que certifica que es su progenitor.

En una entrevista a Trome, la ex chica reality manifestó que pese a los problemas está extremadamente feliz. "Ha sido la mejor Navidad de mi vida, porque me llegó mi regalo antes de tiempo y es el angelito más lindo del mundo", sostuvo.

"Mi bebé ha hecho que mi vida dé un giro de 360 grados, ahora me trasnocho, pero ya no bailando en las discotecas, sino alimentando o cuidando a mi pequeño. Ahora por las calles ya no me dicen Paula Manzanal, sino me gritan Valentino y eso me llena de felicidad", comentó.

Paula Manzanal aseguró que quiere tener la mente positiva porque 'las cosas pasan por algo'. "Ha sido y es muy difícil, pero ya me acostumbré. Las desveladas y horas de sueño tienen su recompensa, que es la sonrisa de mi hijo. Además, si el padre no suma, mejor que no reste", finalizó.