Paula Manzanal niega estar interesada en hombres con dinero: "Trabajo y no necesito que nadie me mantenga"

Le respondió a Magaly Medina . Paula Manzanal aseguró que no recibe dinero de hombres y que ella sola paga su estadía en Europa, luego que la conductora de TV cuestionara su permanencia en España.

"Me he mudado a España con mi hijo hace tres meses. No he visto televisión peruana, pagué todos mis viajes, puedo mostrar mis recibos. Un viaje fuera del país, en Europa cuesta 100 euros ida y vuelta", declaró fuerte y claro la modelo a Trome.

Paula , quien durante su breve paso por Perú asistió a 'El valor de la verdad', contó que trabaja en sus redes sociales y que es a través de ellas como genera ingresos. "Gracias a Dios (trabajo con) más de seis marcas, con las que tengo contrato por un año. Además, tengo un proyecto televisivo del que pronto se enterarán", reveló.

La exchica reality además dijo estar pasando por un buen momento porque se encuentra enamorada pero descartó que se trate de un hombre acaudalado, tal como insinuó Magaly Medina. "No hace falta (el dinero) para estar conmigo, trabajo y no necesito que nadie me mantenga", sentenció.

Durante su presentación en ' El valor de la verdad', la modelo reveló que varios hombres con dinero, entre ellos futbolistas y cantantes famosos, se mostraron interesados en tener un encuentro con ella y que incluso le ofrecieron un viaje juntos.