Celebra el nuevo amor de ‘su amiga’. Fidelio Cavalli felicitó públicamente a Paula Manzanal luego que la modelo oficializara a través de su cuenta de Intagram que está rehaciendo su vida junto a Adam Cartwright, hermano del padre de su hijo.

El millonario libanés, conocido en nuestro país por mantener un breve romance con Sheyla Rojas, comentó una fotografía donde la peruana posa abrazada de su nueva pareja mientras ambos miran el mar de Australia, país en el que actualmente está viviendo.

“Mabrook Habibti" (“Felicidades, bebé”), fue la frase con la que el empresario saludó a Manzanal, quien no dudó en responderle cariñosamente también en árabe. “Shookrun Habib” (“Gracias, cariño”, en castellano).

De inmediato los seguidores de la influencer notaron que Cavalli comentó la instantánea y preguntaron cuál es el vínculo que une a ambos personajes. Sin embargo, recordemos que Paula ya aclaró que jamás ha mantenido un romance con el libanés a través de un video que publicó en setiembre en sus historias de Instagram.

“No tengo nada con Fidelio Cavalli. No estoy con él. No tenemos nada. No tengo nada que ver ahí. Además yo ya se los dije, si algo no me entra por los ojos no me entra por ningún lado", sostuvo en aquella ocasión, confirmando que nunca se ha involucrado sentimentalmente con él ni tampoco viajado juntos.