Paula Manzanal no oculta lo enamorada que está de su nueva pareja Adam Cartwright, con quien hace poco inició un romance tras su fallida relación con el papá de su hijo Valentino.

Para oficializar a Adam, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece besando a Cartwright, pero, además de los buenos deseos, sus seguidores hicieron duros comentarios respecto a este nuevo romance.

Uno de ellos era en clara alusión al incómodo momento que vivió con su anterior pareja. “Ahora otra vez te dejarán embarazada. Él se quedará o se irá a su país y tu te quedaras llorando porque su familia no te pasa (pensión)”.

Manzanal, al respecto, respondió severamente y aclaró que el padre de su hijo no la abandonó, sino que ella habría terminado la relación.

“Qué tonto tu comentario, pues el donante no me dejó, ni yo quedé llorando. Lo dejé por inmaduro y él se vengó en mi bebé. Y para tu información, su familia es súper unida a mí y sus papás me dicen hija. Si ves mis historias vivo con ellos. BOOM, bye”, respondió.