Paula Manzanal confesó a sus seguidores de Instagram que durante mucho tiempo le habían dicho que no podía tener hijos y que Valentino es el mejor regalo que puede haberle dado la vida, a pesar de que el padre del pequeño no se hará responsable y la modelo será madre soltera.

A través de Instagram, la modelo utilizó la red social para responder muchas inquietudes de sus seguidores y de acuerdo a lo que dijo Paula Manzanal, “desafortunadamente” Jordan Davies es el padre de su bebé, aunque irónicamente escribió que desearía que fuera Justin Bieber .

Asimismo, alegó en Instagram que no tiene planes de regresar con su ex pareja porque considera que es un niño y ella necesita a un hombre, alguien en quien pueda tener un respaldo, ya que pronto será mamá y necesita alguien que pueda sumar y no restar.

Además comentó que el padre de su hijo sigue en contacto con ella, pero no de una manera saludable y que le ha quedado clarísimo que él no quiere nada con su bebé y que por ahora él brilla por su ausencia.

A pesar del apoyo de los seguidores de Paula Manzanal en Instagram y demás redes sociales, el fin de la relación con Jordan Davies sigue siendo un tema difícil de superar.

No obstante, Paula Manzanal ha decidido seguir adelante sola como ya lo ha mencionado al declarar en Instagram que puede “probarle al mundo y a mi hijo que soy más fuerte que cualquier otra persona".