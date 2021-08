El programa “Reinas del show” no solo ha sido testigo de bailes al ritmo de todos los géneros, sino también de posibles romances que habrían empezado en la academia donde ensayan los participantes. Uno de los acercamientos que más se ha comentado en las últimas semanas ha sido el de Paula Manzanal y su bailarín Anthony Aranda.

Desde hace varias semanas se especula que ambos estarían frecuentándose; sin embargo, los participantes han dejado en claro que solo los une una buena amistad. Además, la polémica se encendió el último sábado, cuando Gisela confirmó que Anthony tenía una novia hace pocos meses, pero que terminaron por motivos desconocidos.

Al respecto, Paula Manzanal se pronunció tras la gala y aclaró que ella no fue el motivo por el que su bailarín terminó su relación con su novia. Además, dijo que, por el momento, no piensa entablar una relación.

“Ellos terminaron hace tiempo, antes que bailara conmigo. Yo no tengo nada que ver, por favor, no me involucren. A mi me contó que fue hace como dos meses y el baila conmigo 2 semanas, no tengo nada que ver”, aclaró Manzanal.

“Es mi amigo, yo no quiero ninguna relación. Acabo de terminar una y quiero estar tranquila, sola un tiempo y después ya conocer al amor de mi vida, algún día”, agregó la modelo, quien recientemente terminó su romance con Fabio Agostini.

Cabe señalar que Paula Manzanal se despidió de “Reinas del show” tras perder su batalla contra Jazmín Pinedo en la sentencia de la séptima gala del programa conducido por Gisela Valcárcel.

