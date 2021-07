La cantante de salsa Paula Arias ofreció una entrevista a Milagros Leiva en su programa de YouTube “Vida y Milagros” el pasado 6 de julio, donde habló de los secretos tras Son Tentación y también de la abrupta salida de Yahaira Plasencia de la agrupación en 2015.

Milagros Leiva le preguntó a la salsera si alguna vez se sintió traicionada por una exintegrante del grupo, la cantante respondió que sí, cuando sucedió la salida de la intérprete de “Cobarde” y “ULaLa”.

“La primera vez sí fue fuerte, diferente a como debía irse alguien, no fue de la mejor manera, por la puerta grande, sin causar daños, siempre agradecida de donde has crecido, de donde la gente comenzó a escucharte... Era la primera vez que alguien se iba de la agrupación y fue ella (Yahaira Plasencia). No fue de la manera correcta y sí me choco”, señaló Arias.

“A veces, por momento mediático cometemos errores, pisamos el palito. Tú dices una cosa, te contesto otra y esa fue mi primera experiencia”, añadió Paula Arias sobre la salida de Plasencia del grupo. Cabe señalar que, tras su salida, Yahaira Plasencia presentó un grupo con músicos que habían trabajado en Son Tentación.

En otro momento de la entrevista, la lideresa de Son Tentación aseguró que han dejado en el pasado los problemas y resaltó que mantiene una buena relación con Yahaira Plasencia y otras exintegrantes del grupo como Daniela Darcourt, Kate Candela, Amy Gutiérrez, entre otras.

“Estoy orgullosa de cada una de ellas porque son cabezas de sus familias y son mujeres que siempre la han luchado desde chiquitas”, precisó antes de dejar de hablar del grupo Son Tentación y sus exintegrantes.

