Tras confirmar que retomó su romance con el futbolista Eduardo Rabanal, la cantante Paula Arias respondió a las críticas y volvió a defender a su pareja de 24 años de edad, quien recientemente fue ampayado en situaciones cariñosas con la madre de su hijo, identificada como María Fernanda Rodríguez.

“Así haya muchas opiniones o hay personas que puedan compartir, juzgar, o aconsejar, nosotros somos los protagonistas, ningún caso es igual, eso lo tengo que aclarar”, señaló la salsera en el programa “América Hoy”.

Al ser consultada por Janet Barboza sobre qué la motivo a dar el beneficio de la duda al futbolista del club Carlos A. Mannucci, la artista señaló que no todos los hombres son iguales, en referencia al caso de infidelidad que sufrió por parte del padre de sus hijas.

“No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, yo tengo razones suficientes para haber brindado otra oportunidad en este momento. En el caso anterior, para mi era algo que no se podía perdonar, no se puede comparar el nivel porque (en ese momento) ya éramos una familia, teníamos dos hijas”, sentenció.

La vocalista de la orquesta “Son Tentación” añadió que, tanto ella como su pareja Eduardo Rabanal, se encuentran tranquilos y felices viviendo esta nueva etapa de su relación.

“Nosotros estamos tranquilos, estamos seguros de lo que estamos viviendo, de lo que ha pasado, de cómo hemos solucionado las cosas, y estamos juntos, sí, y con eso no quiere decir que yo sea una persona insegura”, sentenció para luego añadir que no necesita tener una persona a su lado para salir adelante.

Paula Arias y Eduardo Rabanal