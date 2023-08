La cantante Paula Arias reapareció en sus redes sociales luego de generar preocupación entre sus seguidores tras no aparecer en las últimas presentaciones de su orquesta Son Tentación.

La salsera grabó un video que fue publicado en sus historias de Instagram donde explica el motivo de su alejamiento de los escenarios. Asimismo, aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido debido a su estado de salud.

“Para las personas que están preguntando por qué no estoy en los eventos de esta semana, desde hace unos días estoy mal de salud, me fui al médico. Es algo delicado y tengo que cuidarme mucho, me han dado descanso médico completo , total, pero a Dios gracias, van pasando los días y me voy sintiendo mucho mejor”, manifestó la ex de Eduardo Rabanal.

Paula Arias evitó entrar en detalles sobre el mal que la aqueja y prefirió mantener su diagnóstico en reserva. Sin embargo, en su nueva aparición se le vio con una apariencia desmejorada y dificultades para hablar.