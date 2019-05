Paula Arias: "A las personas que quieren causar más daño, por favor acuérdense que tengo hijos"

Como cabeza del grupo Son Tentación, la artista Paula Arias se presentó hoy en el programa 'En Boca de Todos' para presentar el nuevo tema de la agrupación salsera 'Soltera.com' y a la vez, aprovechó para pedir que frenen los ataques en su contra, luego que se descubriera que su ex pareja, Tomás Medrano, le fue infiel.

La artista se dirigió al público y fue enfática en pedir que "paren los ataques". "A las personas que quieren causar más daño,por favor acuérdense que tengo tres hijos. Hay gente que lo está tomando de una manera ligera y horrible y está mandando cosas a la prensa", se pronunció.

Acto seguido, la cantante tuvo el respaldo de la conductora del programa, Tula Rodríguez. "El hecho de ser artista no da derecho de exponer el sufrimiento de los hijos", defendió Rodríguez, quien a la vez brindó su apoyo en esta etapa de superación que viene afrontando la líder de Son Tentación.

Cabe recordar que días después del 'ampay', Paula Arias habló de su estado tras descubrir la infidelidad: "No estoy bien, no estoy pasando por un buen momento, es algo que yo no nunca imaginé pasar y menos a nivel nacional", sostuvo para las cámaras de Magaly TV, la firme.

Finalmente, los conductores del programa reconocieron el esfuerzo de la líder de la agrupación para ganarse un nombre en el mundo del espectáculo, y a la vez,recordaron que de Son Tentación salieron artistas como Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.