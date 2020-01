El exfutbolista del Arsenal FC, Paul Merson, escribió una columna en el rotativo británico Daily Star para contar el calvario que vivió sobre todo después del fútbol inglés. Sumido en la depresión, la leyenda del fútbol inglés confesó que la depresión por poco y lo lleva al suicidio.

“No encontraba una salida. Tenía las pastillas en la mano... No me tomé las suficientes, pero las tenía ahí, con vodka. Fue espantoso. El único motivo por el que no lo hice fueron mi mujer y mis hijos. Y por tener algo de conciencia. Quizás miedo, también", sostuvo.

Ha pasado el tiempo a favor de la salud del futbolista y los pensamientos suicidas se han ido aunque reconoció que convive con una enfermedad mental.

“No quiero suicidarme más. No llevo el mundo sobre mis hombros ni estoy bebiendo y jugando todo el tiempo. Ahora sé que tengo una enfermedad mental. Llamo a la gente si no me siento bien. Antes me encerraba en la oscuridad y veía sonar el teléfono pero yo no respondía. Es el peor lugar para estar. Lo mejor es hablar", señaló.

Paul Merson en su mejor momento en el Arsenal FC. (Getty)

Según reveló, en enero del año pasado dejó de beber alcohol porque decidió que no quería seguir viviendo así y por amor a su familia.

“Dejé de beber el pasado 6 de enero. Decidí que ya era suficiente. Nadie tuvo que decirme que necesitaba tratamiento. Recuerdo que caminaba a casa desde el pub y pensé: ‘Ya no quiero ser así. Tengo una familia’. Fui a Alcohólicos Anónimos al día siguiente”, indicó.

Merson disputó 257 partidos con los Gunners y ganó dos ligas inglesas, entre otros títulos.

Las revelaciones de Paul Merson se dieron en un momento en que todos los partidos de la tercera ronda de la FA Cup se retrasarán 60 segundos para motivar a los espectadores en la lucha contra los problemas de salud mental a través de la campaña ‘Tomarse un minuto’.

Paul Merson en la actualidad y ya retirado del fútbol. (Getty)