¿Patricio Parodi vs. Emilio Jaime? El 'Pato' no quiso saludar al modelo en Esto Es Guerra

Un momento incómodo se vivió en pleno programa. Patricio Parodi se negó a saludar a Emilio Jaime durante la presentación de participantes de la nueva temporada de Esto Es Guerra.

El modelo dejó con la mano extendida al ex 'combatiente' y lo ignoró en todo momento, llamando la atención de Mathías Brivio y Gian Piero Díaz, que cuestionaron su actitud.

"En realidad, yo me caracterizo por ser súper sincero. Le doy la bienvenida gratamente pero no lo voy a saludar. Hasta la semana pasada estaba en programas hablando mal de mí y tiene más de un año hablando mal de mí. Yo nunca me he referido a él. Yo simplemente hago como no está acá", manifestó. Y agregó: "No es mi amigo, no quiero ser su amigo y no lo va ser".

El 'Pato' dijo que "no le suma" Emilio Jaime y que evitará referirse a su nuevo compañero de reality, quien hace algunos años atrás mantuvo una relación con su actual pareja, Flavia Laos.

"Yo creo que lo cortés no quita lo valiente", respondió Emilio, quien le recordó al 'guerrero' que sus familias eran bastante unidas y aseguró que en ningún momento ha hablado mal de él.