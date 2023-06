Patricio Parodi está más enamorado que nunca y demostró una vez más que su relación con Luciana Fuster sigue siendo sólida. Luego que su novia se coronara como Miss Grand Perú 2023, el capitán de los ‘Guerreros’ anunció que viajará a Vietnam para acompañar a la modelo al certamen de belleza internacional.

El capitán de los ‘Guerreros’ no pudo ocultar su emoción y llenó de elogios a la chica reality. Asimismo, expresó su deseo de estar junto a Luciana en la gran final del certamen que se realizará en Vietnam el próximo 25 de octubre.

“Nuestra reina, es de todos, pero un poquito más mía. De todas maneras, voy a ir para allá me den o no me den permiso, es un mes que ella va a estar allá y ese mes no la voy a acompañar porque tiene que estar cien por ciento concentrada en las actividades de allá y enfocándose en la competencia, pero sí, de todas maneras, para la fecha final voy a estar ahí alentándola igual que acá y de lejitos viéndola para ponerla nerviosa, pero sabiendo lo entregada que es con su trabajo y lo bien que lo va a hacer”, señaló el ‘Pato’ Parodi.

Por su parte, Luciana Fuster agradeció las emotivas palabras del integrante de ‘Esto es Guerra’ y adelantó que ya empezó a prepararse para representar a nuestro país en el Miss Grand International.

“El mensaje del Miss Grand es hermoso, realmente se trata de un mensaje de paz, no a la violencia, igualdad por eso que me gusta tanto. Es un concurso bien humano y la final es un show espectacular y ahí cada chica hace lo que tiene para dar, pero siempre con ese fondo de humanidad”, detalló Luciana.