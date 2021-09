El competidor de “Esto es guerra”, Patricio Parodi, se pronunció sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con su compañera de reality Luciana Fuster. Según explicó el popular ‘Pato’, solo lo une una amistad con la joven modelo.

En recientes declaraciones para “América Espectáculos”, el capitán de los ‘guerreros’ dijo que no tiene que darle explicaciones a nadie porque está soltero y “puedo hacer absolutamente lo que quiera”.

“Ya he aprendido y decidido que hablen no más. La verdad es que meterme a explicarle a cada persona las cosas como son, o sea, no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, estoy libre y puedo hacer absolutamente lo que quiera. Y dos, porque no lo merece, para que voy a gastar mi tiempo explicándole a una persona algo”, dijo Patricio.

“Hay que hablar las cosas con la verdad, no hay que querer engañar al público y mucho menos, tú no puedes soltar información sin pruebas o base alguna. Que ella (Luciana) se ha incomodado es algo que ella debe responder”, añadió el popular ‘Pato’ Parodi.

Además, Patricio Parodi dijo que solo lo une amistad con Luciana Fuster y que, incluso, todavía no ha grabado un video para Tik Tok con la modelo por falta de tiempo.

“Con respecto a Luciana, bueno, somos amigos, ni siquiera he grabado un Tik Tok porque no nos ha dado el tiempo... Grabo con todas mis compañeras porque es lo que el público quiere, les gusta. De ahí que quieran especular cualquier cosa. Hay que hablar las cosas como son”, precisó el chico reality.

