Patricio Parodi sobre una posible reconciliación con Flavia Laos: "No puedo descartar nada"

¿El rencor quedó en el pasado? Patricio Parodi habló sobre el reciente acercamiento que ha tenido con Flavia Laos y confirmó que han estado conversando después del beso que se dieron en ' En Boca de Todos'.

Como se recuerda, la actriz se mantuvo alejada del modelo luego que este aseguró que solo 'salió' con ella y que nunca mantuvieron una relación seria.

"Estuvimos con un grupo de amigos en una reunión, conversamos un poco y nada más. Hemos retomado la comunicación después del beso que nos dimos en el programa. Todo bien", sostuvo el 'guerrero'.

Sobre el viaje de Flavia Laos a Ibiza, el popular 'Pato' manifestó no sentir incomodidad en absoluto. "Ella es una chica soltera y puede salir con sus amigos si quiere. No tendría por qué molestarme", dijo.

No solo eso. Patricio Parodi aprovechó la oportunidad para no cerrar las puertas a una posible relación con la actriz. "No puedo descartar nada porque cualquier cosa puede pasar en el futuro", sentenció.