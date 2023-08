Luego de casi dos años de oficializar su relación, Patricio Parodi y Luciana Fuster dieron detalles sobre la confianza que mantienen y cómo hacen cuando están separados, así como opinaron sobre la infidelidad. Entérate que dijo el ‘Pato’ y por qué no descarta perdonar una.

El chico reality generalizó que las personas siempre afirman no perdonar una infidelidad, pero que en realidad es más complejo, ya que todos reaccionamos distintos: “Creo que cada persona reacciona de manera diferente en ese tipo de situaciones. No se puede predecir cómo uno va a reaccionar hasta que lo vive en el momento. He visto casos en los que amigos decían que jamás perdonarían una infidelidad, pero luego cambian de opinión y dan otra versión o explicación. Cada pareja toma sus propias decisiones, acertadas o equivocadas”, dijo a Trome.

La Miss Grand Perú, por su parte, señaló que no cree en lo de que si alguien engaña una vez, ya lo hace siempre, sino que no disculparía una traición porque implica que te falten el respeto: “mi decisión se basa en el hecho de que una infidelidad implica una pérdida de respeto. ¿Dónde queda el respeto propio y el amor propio en esa situación?”, contó.

Asimismo, reveló que, si bien confía en Patricio, siempre hace videollamadas con él porque le gusta mostrarle lo que hace en cada momento. No cree que el ‘Pato’ pueda mentirle, ya que considera que lo conoce bien y detectaría si no dice la verdad.

En el caso de Patricio, confirmó que hacen encuentros virtuales, sobre todo cuando él juega o entrena, y contó que él también tiene la habilidad para reconocer mentiras, ya que es bien minucioso.

