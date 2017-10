Patricio Parodi ya no soporta nada. El chico reality está incómodo por el interés de Erick Sabater en la guerrera panameña, Génesis Arjona, y así lo hizo saber en una reciente entrevista.

En conversación con América TV, el 'guerrero' dijo: “No voy a comentar de ellos. En un punto me genera gracia. Al comienzo con Fabio me generaba gracia, pero ahora que se ha metido Sabater, ya no sé”, expresó.

“Yo creo que hay una desesperación por cámaras de querer meterte en un lugar que ni te conocen”, afirmó Parodi sobre el motivo por el que Erick Sabater estaría tratando de acercarse a Arjona.

“Al comienzo, con Fabio era gracioso, pero ahora que entre Erick, para querer sumarse, es hasta incómodo y vergonzoso para mí porque yo conozco a Génesis”, confesó.

“Puedo creer que se genere en ella un poco de incomodidad hacia los peruanos, entonces, ¿con qué ganas va a querer venir a Perú a conocer?”, declaró, explicando su frustración con el tema.

Finalmente, decidió que ya no hablará más del tema debido a que es un problema entre sus dos compañeros de 'Esto es guerra', más no suyo. “Ya no entro a responder allí porque no me incumbe. Prefiero que se pongan a hablar ellos, que ellos vayan al programa y que ellos hagan el ridículo”, explicó.