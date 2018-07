Los modelos Patricio Parodi e Ignacio Baladán encendieron la polémica por su reciente viaje a Lunahuaná y es que, cuando parecía que habían viajado solos, se conoció que los integrantes de ‘ Esto es guerra ’ estaban acompañados de unas jóvenes argentinas.

Lejos de molestarse por la filtración de esta información, Patricio Parodi se mostró tranquilo y aclaró que si bien no estuvieron solos en su travesía, él está soltero y que solo fue una salida con amigos.

“Fui a pasar el fin de semana largo con mis amigos y la pasamos bien. Acá no va el hecho de que me quiera emparejar con alguien o no, simplemente soy una persona normal como todos. Puedo tener amigos y amigas para divertirme, tengo 24 años”, señaló Patricio Parodi a América Espectáculos.

Por su parte, el modelo uruguayo Ignacio Baladán aseguró que no fue un viaje en parejas porque eran más chicas que varones. Sin embargo, prefirió no hablar de sus acompañantes porque no pertenecen al medio artístico.

“No me molesta ni me asombra nada. ¿Si viajamos en parejas? No, eran más chicas que nosotros, éramos un grupo grande. No tiene nada de raro o loco que nos vean con chicas. No voy a hablar de ellas porque no son del medio”, manifestó Ignacio Baladán . “No tenemos nada que ocultar ninguno de los dos”, agregó.