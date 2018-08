Patricio Parodi sobre boda de Sheyla Rojas y Pedro Moral: "¿Qué voy a hacer ahí?" [VIDEO]

Les desea lo mejor pero no quiere ir a la boda. Patricio Parodi descartó asistir al matrimonio de Sheyla Rojas y Pedro Moral, quienes recientemente anunciaron su compromiso tras un año de relación.

Cuando se le consultó sobre el próximo 'gran paso' de su ex pareja, el popular 'guerrero' envió sus felicitaciones, pero dijo no tener intención de ser testigo de los votos de la pareja. "No lo veo necesario. ¿Qué voy a hacer ahí?", manifestó.

"Me da igual. Si me preguntan, no me molesto. Es un momento para celebrar. Desearle lo mejor a ellos y que sean felices", agregó el modelo, quien evitó dar mayores declaraciones.

Patricio Parodi y Sheyla Rojas vivieron un intenso romance cuando ambos eran parte del programa de televisión 'Esto es guerra'. La pareja mantuvo un mediático romance que finalizó en buenos términos.



La popular 'Shey' anunció recientemente su compromiso con Pedro Moral en televisión y desde entonces ha brindado detalles de lo que será la ceremonia, programada para el próximo año.