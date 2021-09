Patricia Barreto, destacada actriz recordada por protagonizar la película “¡No me digas solterona!”, no puede con tanta felicidad pues acaba de cumplir uno de sus más grandes sueños y ha comprado su primera vivienda. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

“Amigos, lo logré. Fue un camino lleno de desafíos y no ha sido fácil, pero gracias a Dios, a mi ahorro, a mi esfuerzo y a mi trabajo, hoy me compré mi primer departamento. Quiero compartir con ustedes la emoción que siento porque es tan grande que no cabe en mi cuerpo”, escribió inicialmente.

“Ahora puedo ver que todo el esfuerzo, toda la espera con paciencia, amor y sacrificio valieron la pena. Y aunque muchas veces piensas que no lo vas a lograr sola y quieres tirar la toalla (más en los difíciles momentos y en el contexto que se nos ha presentado) pues más coraje y valentía se tiene para conseguir el objetivo y avanzar: hacer el sueño/el reto realidad”, agregó.

“Con esto quiero decirles amigos que realmente pueden lograr todo lo que se proponga, con enfoque y persistiendo. En serio”, aconsejó. “Escuchen su propio proceso porque todo llega a su debido tiempo, en el momento indicado.Y… sabes? cuando sientas que ya no puedes más, no pienses que desistir es una opción”, precisó.

“Tan solo respira, replantea el camino, aprende de tu experiencia, de tus aciertos y desafíos, de tus decisiones, pero ojo! No te quedes ahí, asume una postura toma una decisión y apuesta por ti. Porque la mejor motivación está dentro de ti y si el objetivo está realmente en tu corazón, todo sucederá”, manifestó.

La actriz también reflexionó: “Hoy miro atrás y veo todo lo construido y me abrazo fuerte. Abrázate fuerte por que sí se puede. Ahora puedo fundar mi propio imperio, construir mi casita y tener mi hogar... Agradezco a Dios siempre por todo el amor que me da y a las personas que acompañan mi camino”.

La felicidad de Patricia Barreto fue compartida no solo por sus seguidores, sino también por artistas como Natalia Salas, María Grazia Gamarra, Yidda Eslava, Jesús Alzamora, Adoflo Aguilar, y muchos otros, quienes la felicitaron por conseguir esta meta.