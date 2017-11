'Pato' Quiñones rompió en llanto al pedirle perdón a Milett Figueroa [VIDEO]

El 'Pato' Quiñones no vive uno de sus mejores momentos y así lo demostró al romper en llanto en vivo. El bailarín se presentó en 'Amor, Amor, Amor' y no pudo evitar derramar lágrimas al dirigirse a su ex pareja, Milett Figueroa, y pedirle perdón.

Quiñones inicialmente hizo un mea culpa sobre el ampay con una bailarina, argumentando que el alcohol lo hizo hacer cosas que en verdad no quería, y luego habló sobre el fin de su romance con la modelo.

“Es difícil terminar una relación. El que no estemos juntos es una pregunta que los dos nos hacemos. No le cierro las puertas a nada. Es simplemente tiempo”, precisó, mencionando que no le cierra las puertas a volver con ella.

“Nosotros no nos seguimos en redes y es cierto, porque, a pesar de que nos tengamos cariño, el vernos siempre no ayuda”, agregó.

Sin embargo, el momento sentimental llegó cuando él aprovechó para mandarle un mensaje a Figueroa, refiriéndose a dicho ampay. A pesar de lo evitó, rompió en llanto.

“Quiero decirle a Milett, no sé si estará viendo, pero quiero pedirle no disculpas, sino perdón por haberle causado este tema porque no se lo merece. Fue un error de mi lado, que a mí me hace sentirme, en un lugar que yo no me manejo, que yo no me controlo”, dijo.

“Yo no sé que es lo que quiero en el mundo de la televisión, no es mi mundo, yo quiero bailar. Y ella fue una chica que siempre me apoyó, y yo le agradezco todo lo que ella me ha dado en este tiempo”, añadió, ya en lágrimas.

Tras esto, se tomó unos segundos, y aún con los ojos llororos, dijo: “Nada más quiero decir que yo no me considero una mala persona y no quiero el mal para nadie. Yo quiero lo mejor para ella, y (quiero) aprender de mi error”.

“Fui un tonto, el trago te puede cambiar. Yo lo aprendí, y espero que mucha gente lo aprenda, y que sea de aca en adelante lo que Dios quiera”, finalizó.