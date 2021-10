Patricio Parodi estuvo en el set de “En Boca de Todos”, para participar en la secuencia “Pato al agua” donde debió responder varias preguntas respecto al mundo de la farándula.

El chico reality fue consultado sobre si sentía alguna envidia tras la reciente nominación de su compañero Hugo García al concurso “El rostro más bello del mundo 2021″. Su respuesta dejo sorprendidos a los conductores del espacio de entretenimiento de América Televisión.

“No para nada, yo creo que envidia es una palabra que no está en mi vocablo, no la utilizo, no la siento tampoco. Además, a Hugo lo considero un chico bien atractivo, muy guapo. Pero lo que tiene de lindo lo tiene de tonto también”, arremetió el influencer.

Sobre si siente celos de Matías Ochoa, el popular ‘Pato’ admitió que sí siente algo de pica pero por el ritmo que ha demostrado en los retos de baile de “Esto es Guerra”. “No nací con ese don lamentablemente”, señaló.

El capitán de los “Guerreros” también destacó el rendimiento del modelo argentino, y dijo que tiene su puesto bien ganado como refuerzo para enfrentar a sus pares de “Guerreros Puerto Rico.

